ROMA - Si è svolto a Roma l'evento di presentazione del Documento Malattie Renali Rare: verso diagnosi precoce ed equa presa in carico, alla presenza di Istituzioni, comunità scientifica e Associazioni di pazienti, che propone una lettura unitaria delle principali priorità cliniche e organizzative l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Malattie renali rare, documento su diagnosi precoce e percorsi di cura