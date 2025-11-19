Malattie renali rare documento su diagnosi precoce e percorsi di cura
ROMA - Si è svolto a Roma l'evento di presentazione del Documento Malattie Renali Rare: verso diagnosi precoce ed equa presa in carico, alla presenza di Istituzioni, comunità scientifica e Associazioni di pazienti, che propone una lettura unitaria delle principali priorità cliniche e organizzative l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Dopo la perdita del figlio Stefano a 18 anni, Marisa Coccato trova la forza di trasformare il dolore in aiuto per gli altri. Nel 2004 fonda “Il Sogno di Stefano”, un’associazione che sostiene le famiglie di bambini con malattie renali offrendo accoglienza, ascolto e s - facebook.com Vai su Facebook
Malattie renali rare, documento su diagnosi precoce e percorsi di cura - ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Roma l’evento di presentazione del Documento Malattie Renali Rare: verso diagnosi precoce ed equa presa ... Secondo iltempo.it
Malattie rare, il Libro bianco storie di vita con Egpa coinvolge pazienti e istituzioni - Non è un semplice documento informativo, ma uno strumento di lavoro per chi sceglie di contribuire al cambiamento. Da msn.com
Malattie renali rare, curarsi non è ancora un diritto per tutti - ROMA (ITALPRESS) – Vivere con una malattia renale rara significa convivere con un carico clinico ed emotivo che va ben oltre il dato medico. Riporta iltempo.it