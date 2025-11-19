“L’onorevole Bignami e Fratelli d’Italia hanno tenuto sulla questione Garofani un comportamento istituzionalmente corretto e altamente rispettoso del Presidente della Repubblica. Le polemiche della sinistra sono palesemente pretestuose e in mala fede. Ieri un importante quotidiano riporta le sorprendenti frasi del consigliere Garofani”. Lo afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan. Piano anti-Meloni? Il consigliere del Quirinale ammette il dialogo: “Ma erano solo chiacchiere tra amici” – Secolo d’Italia Leggi anche Piano anti-Meloni? Il consigliere del Quirinale ammette il dialogo: "Ma erano solo chiacchiere tra amici". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Malan: “Bignami è stato corretto nei confronti del Quirinale e Garofani ha confermato la notizia, ora la sinistra chieda scusa”