Malan | Bignami è stato corretto nei confronti del Quirinale e Garofani ha confermato la notizia ora la sinistra chieda scusa

Secoloditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’onorevole Bignami e Fratelli d’Italia hanno tenuto sulla questione Garofani un comportamento istituzionalmente corretto e altamente rispettoso del Presidente della Repubblica. Le polemiche della sinistra sono palesemente pretestuose e in mala fede. Ieri un importante quotidiano riporta le sorprendenti frasi del consigliere Garofani”. Lo afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan. Piano anti-Meloni? Il consigliere del Quirinale ammette il dialogo: “Ma erano solo chiacchiere tra amici” – Secolo d’Italia Leggi anche Piano anti-Meloni? Il consigliere del Quirinale ammette il dialogo: "Ma erano solo chiacchiere tra amici". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

