Maielllo il Maradona delle Carceri | Stavo per rapire Zola ma il suo sorriso mi fermò
La Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabrizio Maiello, soprannominato “Il Maradona delle Carceri”: «Volevamo rapire Zola per poi chiedere il riscatto a Tanzi» Da giovane era una promessa del calcio poi un infortunio gli ha spezzato i sogni e sono arrivate droghe e cattive compagnie. Quindi gli arresti, le sparatorie e tanto altro. Nel 2024, trent’anni dopo, Fabrizio e Gianfranco Zola si sono rivisti, abbracciati e Maiello ha avuto il perdono dell’ex numero dieci gialloblù. Come andò? «Era il 1994. Io ero rinchiuso nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino. Non avevo nessuno, mia moglie stava morendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
