Il Natale si avvicina e come ogni anno torna il Mercatino di beneficenza interamente dedicato all’artigianato africano, che destina il ricavato delle vendite alla missione dei padri della Consolata di Camp Garba, in Kenya. Quest’anno l’appuntamento è doppio: allo Spazio Oasi di Milano sabato 22 e domenica 23 novembre (entrata da via Varese, 12 Milano, citofono 96 secondo cortile a destra) e alla Parrocchia San Pietro in Sala di piazza Wagner 2 (aula Don Gnocchi, sotto al bar Attimi) sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025. Entrambi con orario continuato dalle 10 alle 20. Mai più senza un ippopotamo porta fortuna. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mai più senza un ippopotamo porta fortuna: al tradizionale Suk de Noel c'è una nuova linea ispirata al simbolo di protezione e serenità. E molto molto altro...