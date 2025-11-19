Magic of Snow | a Oriocenter un inverno di sport e magia

Lo sport non è solo vincere: è cadere, rialzarsi e avere sempre il coraggio di riprovarci.. In occasione dell’arrivo delle Olimpiadi invernali 2026, uno tra gli eventi più seguiti al mondo, Oriocenter ‘scende in pista’ con il progetto Magic of Snow, che vuole ricordare che lo sport non è solo performance, ma anche gioco, rispetto e condivisione. Attraverso una serie di installazioni ispirate agli sport invernali – sci, pattinaggio su ghiaccio, slittino, snowboard, hockey – l’arte incontra la neve e il ghiaccio per raccontare, con leggerezza e immaginazione, i valori che uniscono atleti e sportivi di ogni generazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ieri ho partecipato all’inaugurazione di «Magic of Snow» a Oriocenter: scenografie spettacolari che celebrano sport, inverno e Milano-Cortina 2026. Bambini incantati, emozioni vere e un territorio che si racconta con creatività. Un grazie agli organizzatori e agl Vai su X

Ieri ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione delle grandi scenografie di «Magic of Snow» presso Oriocenter: un momento speciale che trasforma gli spazi del centro in un percorso di luce e suggestioni ispirate agli sport invernali. Undici opere spetta - facebook.com Vai su Facebook

Neve, luci e sport: Oriocenter svela le maxi scenografie di «Magic of snow» - Snowboarder coraggiosi, regine dei ghiacci e frecce delle nevi animano il centro commerciale con opere alte fino a sei metri. ecodibergamo.it scrive

Oriocenter porta la magia delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 a Bergamo con Yuki, Shubi, Luma, Skye e Kori - Un progetto immersivo dedicato ai valori degli sport invernali che è anche un viaggio tra arte, divertimento e messaggi educativi attraverso cinque personaggi (e delle maxi installazioni) ... Secondo primalavaltellina.it