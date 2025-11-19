Magic of Snow | a Oriocenter un inverno di sport e magia

Bergamonews.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sport non è solo vincere: è cadere, rialzarsi e avere sempre il coraggio di riprovarci.. In occasione dell’arrivo delle Olimpiadi invernali 2026, uno tra gli eventi più seguiti al mondo, Oriocenter ‘scende in pista’ con il progetto Magic of Snow, che vuole ricordare che lo sport non è solo performance, ma anche gioco, rispetto e condivisione. Attraverso una serie di installazioni ispirate agli sport invernali – sci, pattinaggio su ghiaccio, slittino, snowboard, hockey – l’arte incontra la neve e il ghiaccio per raccontare, con leggerezza e immaginazione, i valori che uniscono atleti e sportivi di ogni generazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

