Magari schiatta così non parla Io gli stacco tutti i cavi | la chat dei ragazzi che hanno accoltellato un 22enne a Milano

“Magari quel cog.ne è ancora in coma, domani schiatta e ti danno omicidio. Ma speriamo, almeno non parla. Io gli stacco tutti i cavi”. Sono parole che gelano il sangue quelle intercettate dalla polizia nella sala d’aspetto della Questura di Milano. A pronunciarle non sono boss navigati, ma ragazzi di 17 e 18 anni, figli di famiglie della “Milano bene”, che ridono e scherzano mentre aspettano di essere identificati per aver quasi ucciso un coetaneo per 50 euro. È l’aspetto più inquietante dell’indagine che ha portato all’arresto di cinque giovani (tre minorenni e due appena maggiorenni) accusati del brutale pestaggio di uno studente bocconiano di 22 anni, avvenuto la notte del 12 ottobre in zona Corso Como. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

