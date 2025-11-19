Mae Museum a Fiorenzuola il primo museo d’Europa dedicato alla fibra di carbonio

Aprirà il 20 novembre, il Mae Museum, opera architettonica progettata da Cra - Carlo Ratti Associati e Italo Rota, nonché primo museo dedicato alla storia della fibra acrilica, al precursore da essa derivato e alla sua trasformazione in fibra di carbonio.Il museo, nato dalla volontà di Marco e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

