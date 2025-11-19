Madre uccide figlio a Calimera e si suicida Najoua Minniti aveva problemi economici e pensava di farla finita

Tragedia a Calimera, dove madre e figlio sono stati trovati morti. Si ipotizza un infanticidio-suicidio: Najoua Minniti aveva problemi economici.

"Una madre che uccide il figlio, com'è accaduto ieri sera a Muggia, cittadina al confine con la Slovenia, è un dolore inaccettabile. Ma ridurre tutto alla “malattia mentale” serve solo a lavare le coscienze. Peppe Dell’Acqua, psichiatra e allievo di Basaglia, ricord - facebook.com Vai su Facebook

Madre uccide figlio: ancora fiori e giocattoli davanti casa. Tante testimonianze al portone dove è accaduta la tragedia #ANSA Vai su X

Madre uccide figlio a Calimera e si suicida, Najoua Minniti aveva problemi economici e pensava di farla finita - Tragedia a Calimera, dove madre e figlio sono stati trovati morti. Come scrive virgilio.it

Il post della madre che ha ucciso il figlio: «Il mare è il mio posto preferito». Lo choc a scuola e i fiori del nonno di Elia - Il mare è l'unico luogo che mi trasmette tranquillità e serenità». Segnala quotidianodipuglia.it

Calimera è sotto shock: il silenzio nel paese dopo la tragedia di Elia e Najoua. Il nonno del piccolo depone rose bianche davanti la casa VIDEO - Le foto sui social postate dalla madre del piccolo ucciso mostrano gioia e spensieratezza, ieri la scoperta dei loro corpi senza vita ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it