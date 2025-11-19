Madre e figlio morti a Calimera s’indaga su omicidio-suicidio | la donna in causa per l’affidamento

L’ex legale di Najoua Minniti per l’affidamento del piccolo Elia Perrone, 8 anni, trovato morto in casa con segni evidenti di strangolamento e ferite da arma da taglio: “Era una donna forte, diventava vulnerabile solo quando si trattava del piccolo. Lo amava alla follia, sono. 🔗 Leggi su Repubblica.it

