Madre e figlio morti a Calimera s’indaga su omicidio-suicidio | la donna in causa per l’affidamento

L’ex legale di Najoua Minniti per l’affidamento del piccolo Elia Perrone, 8 anni, trovato morto in casa con segni evidenti di strangolamento e ferite da arma da taglio: “Era una donna forte, diventava vulnerabile solo quando si trattava del piccolo. Lo amava alla follia, sono. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Madre e figlio morti a Calimera, s’indaga su omicidio-suicidio: la donna in causa per l’affidamento

#Juorno Madre trovata morta in mare, il figlio di 8 anni scoperto senza vita in casa poche ore dopo. Una tragedia che sconvolge Calimera e lascia una comunità senza parole. juorno.it/madre-trovata-… #Calimera #Cronaca #Lecce #Tragedia #Juorno

Calimera (Lecce), il sindaco Tommasi: dolore immenso per madre e figlio trovati morti - Il primo cittadino ha rivolto parole particolarmente sentite ai bambini e ai ragazzi del paese, ricordando che “più di tutti rischiano di essere colpiti dalla paura e dalla confusione”. Lo riporta trmtv.it

Torre dell’Orso (LE) – Calimera, doppia tragedia: ritrovati morti madre e figlio - La tragedia che ha colpito Calimera e la marina di Torre dell’Orso ha assunto contorni ancora più drammatici. trmtv.it scrive

Madre e figlio trovati morti a Lecce, Najoua Minnito avrebbe ucciso il figlio di otto anni - È stato il padre di Elia Perrone, il piccolo di 8 anni, ritrovato morto in casa ieri pomeriggio a Calimera, in provincia di Lecce a dare l’allarme. Riporta open.online