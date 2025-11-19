Madre e figlia nella cella frigorifera Presi due fratelli

Il ritrovamento chiude il cerchio di un’assenza lunga oltre un anno e mezzo, e ora si trasforma in un caso di duplice omicidio tra i più inquietanti degli ultimi anni nelle regioni alpine. Madre e figlia ritrovate nella cella frigorifera Una madre siriana e la figlia di dieci anni, scomparse dal luglio 2024, sono state . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

