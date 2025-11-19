Maceratese la priorità è potenziare la difesa

La partita contro il Castelfidardo rappresenta un crocevia determinante per la Maceratese che non ha alternative alla vittoria, specialmente dopo l’incredibile sconfitta a San Marino a tempo scaduto che ha permesso ai titani di scavalcare i biancorossi in classifica. Domenica la gara con il fanalino di coda Castelfidardo si giocherà alle 15; dalle 17 di oggi è possibile acquistare il biglietto sul circuito Vivaticket, oppure alla tabaccheria Monachesi, in via dei Velini, fino a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30; è possibile comprare i biglietti alla segreteria che si trova allo Stadio dei Pini oggi e domani dalle 17 alle 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

