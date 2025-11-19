macello il comune paga tegola da 750mila euro

Si riaccende il dibattito politico attorno all’ex Macello, una delle più estese e controverse aree dismesse di Monza. A riportare il tema al centro dell’aula è stato il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Monguzzi, che ha chiesto chiarimenti all’amministrazione dopo la nuova condanna del Comune al pagamento di ulteriori 750mila euro alla società Hi Senses. Una somma che si aggiunge ai 2,3 milioni di euro già versati nel 2015, a seguito di un primo pronunciamento dei giudici. La vicenda affonda le radici a oltre dieci anni fa, quando la società privata avviò un contenzioso con il Comune per la revoca della convenzione che avrebbe dovuto portare alla nascita di una cittadella dedicata al commercio e al benessere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

