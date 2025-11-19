Maccabi a Bologna Tonelli Ascom | La politica abbia rispetto dello sport

Il direttore di Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli assicura: "I commercianti della zona resteranno aperti anche se sono preoccupati. Ma in questa città c'è bisogno di affrontare le cose con più calma". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maccabi a Bologna, Tonelli (Ascom): "La politica abbia rispetto dello sport"

La partita Virtus - Maccabi Tel Aviv si è trasformata in un caso politico. La sfida di Eurolega rischia di richiamare nella città di Bologna circa 5 mila manifestanti pro Pal #basket #eurolega #bologna #manifestazione #virtus #maccabi Vai su X

VIRTUS BOLOGNA VS MACCABI «Non ci sono le condizioni di ordine pubblico a mio avviso per gestire con serenità tale evento. I rischi per l'incolumità dei cittadini, i negozi e la città sono altissimi». Così il sindaco... https://www.pianetabasket.com/primo-pi - facebook.com Vai su Facebook

Virtus Maccabi, piazza Azzarita con il fiato sospeso: "La vicenda è andata sopra le righe. I violenti non possono averla vinta" - In zona Palasport alcuni negozi rimarranno chiusi, mentre altri stanno valutando se tirare giù la serranda. Come scrive msn.com

