Ma ci è o ci fa? Augias e Galimberti attaccano Meloni
Quando c’è da criticare il governo guidato da Giorgia Meloni, e in particolare la presidente del consiglio italiano, la sinistra è molto brava a utilizzare le parole e la fantasia. Ogni volta, chi più e chi meno, dalle parti dell’opposizione mediatica si riesce sempre a inchiodare la premier alle sue colpe, ovviamente stando alla loro narrazione antigovernativa. Ora, però, forse si è sorpassato il limite. Durante l’ultima puntata de La Torre di Babele, il programma di approfondimento storico e politico condotto da Corrado Augias, è andato in scena un attacco senza precedenti contro la premier. In questa puntata de La Torre di Babele, Umberto Galimberti è intervenuto nell’intervista con Corrado Augias per commentare l’operato della Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
#latorredibabele Augias a Galimberti: "Meloni ci fa o ci è?". E il filosofo: "Recita anche la parte della collera" Vai su X
Meloni contro Galimberti: “Vinco per il mio make up? Letture superficiali di intellettuali da salotto”. Umberto Galimberti, ospite di Corrado Augias, aveva analizzato la figura di Giorgia Meloni e la sua capacità comunicativa. “È bravissima. Quelli che curano l’asp - facebook.com Vai su Facebook
"Ma ci è o ci fa?". Augias e Galimberti attaccano Meloni - Il filosofo ha riflettuto sul concetto di collera in politica, sostenendo che la premier “recita la parte della collera” ... Scrive msn.com
Corrado Augias: “Anche io ho fatto parte di una banda”/ “Usavamo legnetti come pseudo-armi” - Corrado Augias parla con Umberto Galimberti della gioventù bruciata, con la crescita della criminalità minorile, e fa una rivelazione sul suo passato Corrado Augias, alla conduzione della sua “Torre ... ilsussidiario.net scrive