Ma ci è o ci fa? Augias e Galimberti attaccano Meloni

Quando c’è da criticare il governo guidato da Giorgia Meloni, e in particolare la presidente del consiglio italiano, la sinistra è molto brava a utilizzare le parole e la fantasia. Ogni volta, chi più e chi meno, dalle parti dell’opposizione mediatica si riesce sempre a inchiodare la premier alle sue colpe, ovviamente stando alla loro narrazione antigovernativa. Ora, però, forse si è sorpassato il limite. Durante l’ultima puntata de La Torre di Babele, il programma di approfondimento storico e politico condotto da Corrado Augias, è andato in scena un attacco senza precedenti contro la premier. In questa puntata de La Torre di Babele, Umberto Galimberti è intervenuto nell’intervista con Corrado Augias per commentare l’operato della Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

