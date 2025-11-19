M9 celebra Sandro Pertini con una mostra tra arte e cultura pop | VIDEO
Il museo M9 di Mestre ospita la mostra Pertini. L’arte della democrazia, curata dalla direttrice Serena Bertolucci con Michelangela Di Giacomo, Livio Karrer e Giuseppe Saccà, e Luca Bochicchio. Visitabile al terzo piano dal 20 novembre al 31 agosto 2026, è la prima grande mostra dedicata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
M9 INAUGURA LA MOSTRA “PERTINI. L’ARTE DELLA DEMOCRAZIA” - ? L’esposizione sarà visitabile dal 20 novembre al 31 agosto 2026 al terzo piano del Museo ? È la prima grande mostra su Sandro Pertini, che porta alla luce la sua collezione d’arte ? Accanto ai ... 2duerighe.com scrive
L'M9 di Mestre inaugura la prima mostra dedicata a Sandro Pertini - Poiché vi inserite con autorità nella storia, ne rappresentate l'attimo migliore. Scrive msn.com
A Mestre la prima grande mostra su Sandro Pertini - L'arte della democrazia", la più grande esposizione mai realizzata in Italia dedicata all'ex presidente della Repubblica ... Si legge su msn.com