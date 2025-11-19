M-Tech Alfredo Ferrari a Maranello il polo educativo internazionale per i talenti dell’automotive | ecco il campus

Maranello (Modena), 19 novembre 2025 — Ferrari lancia una nuova sfida educativa con il progetto M-Tech Alfredo Ferrari, un polo di alta formazione che sorgerà a Maranello nel 2029 e che mira a diventare un punto di riferimento internazionale per lo studio e l’innovazione nell’automotive e nella tecnologia avanzata. La presentazione ufficiale del campus. Un investimento strategico per il territorio. “Investimento strategico”. Colla: “La crescita di un sistema produttivo passa dalla qualità della formazione”. Un progetto integrato di educazione e innovazione. Spazi aperti e comunità. La presentazione ufficiale del campus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - M-Tech Alfredo Ferrari, a Maranello il polo educativo internazionale per i talenti dell’automotive: ecco il campus

Approfondisci con queste news

A Maranello M-Tech Alfredo Ferrari, una scuola per il futuro. Pronto nel 2029. Elkann, 'impegno concreto per il territorio' #ANSAmotori #ANSA Vai su X

In questa nuova puntata della rubrica #Innotelling, insieme al collega Alfredo Ruggieri, Information & Communication Technology di Open Fiber, ti portiamo alla scoperta della nostra piattaforma innovativa RealCity, un vero e proprio Digital Twin del mondo re - facebook.com Vai su Facebook

M-Tech Alfredo Ferrari, a Maranello il polo educativo internazionale per i talenti dell’automotive: ecco il campus - Il campus in collaborazione con Fondazione Agnelli e le istituzioni locali, sorgerà nel 2029 e offrirà aule, laboratori, officine e percorsi universitari per studenti italiani e internazionali, raffor ... ilrestodelcarlino.it scrive

M-TECH ALFREDO FERRARI: UN POLO EDUCATIVO PER GLI INNOVATORI DI DOMANI - Una nuova sfida rafforza e rinnova lo storico impegno di Ferrari nel campo dell’istruzione: il polo educativo M- Segnala ferrari.com

Ferrari presenta M-Tech: oltre 50 milioni per il polo educativo del futuro a Maranello - Tech, il polo educativo intitolato ad Alfredo Ferrari presentato oggi al Centro Stile della Rossa. Come scrive automoto.it