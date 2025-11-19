Il romano è stato il primo giocatore azzurro a scendere in campo nel quarto di finale di Coppa Davis a Bologna. Un'arena piena a tifare per lui e un servizio spettacolare: il martello è tornato e l'Italia con lui. Anche Cobolli ha vinto il suo match: due a zero con l'Austria e si va in semifinale contro il Belgio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'urlo e il sorriso di Matteo Berrettini: «Mi siete mancati da morire»