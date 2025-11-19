L’uomo dei ghiacci – The Ice Road | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
L’uomo dei ghiacci – The Ice Road: trama, cast e streaming del film. Questa sera, mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, film del 2021 scritto e diretto da Jonathan Hensleigh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Un’esplosione in una miniera di diamanti di Manitoba intrappola 26 minatori. Mike McCann e suo fratello Gurty, un veterano della guerra in Iraq che soffre di PTSD e afasia, lavorano per una società di autotrasporti fino a quando Mike prende a pugni un altro camionista per essersi riferito a Gurty come un “ritardato”, e vengono entrambi licenziati. 🔗 Leggi su Tpi.it
