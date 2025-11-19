L' Università di Pisa si espande | Inaugurata la Cattedra Messico in Scienze Politiche

Pisa, 19 novembre 2025 - Con un evento ospitato nell’Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza, è stata inaugurata la Cattedra Messico in Scienze Politiche promossa dalla Università di Pisa in collaborazione con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la più prestigiosa istituzione universitaria del paese. Si tratta di un accordo di collaborazione accademica che rafforza i legami culturali e scientifici tra i due paesi e che mira a potenziare la mobilità di docenti e studenti e a sviluppare progetti congiunti nel campo delle scienze politiche e sociali. All’evento hanno partecipato l’Ambasciatore designato del Messico in Italia, Genaro Lozano, e il Console Onorario del Messico a Firenze, Valerio Alecci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

