Lunghe code a Modena Nord per un un incidente fra quattro veicoli

Alle 8:10 di questa mattina i soccorsi sono intervenuti sull'autostrada A1 a causa di un violento tamponamento a catena. L'incidente ha coinvolto due mezzi pesanti e due autovetture ed è avvenuto in corsia sud (direzione Bologna) all'imbocco dell'area di servizio Secchia Ovest pochi metri prima.

#Viabilità | #Incidente | A4 Milano-Venezia Lunghe code tra Dalmine e Cavenago ? Milano

Modena, auto sbanda in A1 e sbatte contro il guardrail: un morto e un ferito grave - L'incidente poco prima dell'uscita del casello di Modena Nord: a perdere la vita un ragazzo di 24 anni.

Un tratto dell'autostrada A1 a nord di Roma è stato chiuso a causa dell'incendio di un'autocisterna, e si sono formate lunghe code - Verso le 17 di lunedì un camion che trasportava GPL (cioè gas di petrolio liquefatto) ha preso fuoco sull'autostrada A1 Milano-