Lunghe code a Modena Nord per un un incidente fra quattro veicoli

Modenatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 8:10 di questa mattina i soccorsi sono intervenuti sull'autostrada A1 a causa di un violento tamponamento a catena. L'incidente ha coinvolto due mezzi pesanti e due autovetture ed è avvenuto in corsia sud (direzione Bologna) all'imbocco dell'area di servizio Secchia Ovest pochi metri prima. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

