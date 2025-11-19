L’Under 15 esulta Vittoria a Casalecchio
Bilancio di due sconfitte e tre vittorie nell’ultimo turno di campionato per la cantera biancorossa. L’Under 19 lotta sul campo della San Lazzaro ma si arrende 85-81 al termine di una gara equilibrata. Una Hotels: Fornasiero 5, Mainini, Selva 16, Carboni 2, Manfredotti A. 10, Manfredotti L. 9, Emokhare 6, Borzacca ne, Abreu 13, Samb 8, Frashni 2, Deme 10. All. Rossetti. *** Sconfitta anche per l’U17 Gold (Manzini 19, Ogie 14, Mancinelli 12, Casolari 11), superata in casa da Zola Predosa per 73-105. *** Arriva invece una vittoria importante per l’U15 che espugna il campo della Ventura Masi: 86-96. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Il coach della Pirossigeno Cosenza Basket Under 19, Simone Ginefra, ha espresso grande orgoglio dopo il terzo successo consecutivo per 70-63 sul campo del Nuovo Basket Soverato, definendola una vittoria che sa di carattere e di squadra. - facebook.com Vai su Facebook
La corsa di Chivu che si butta in scivolata sul gruppo che esulta al gol vittoria ? Vai su X