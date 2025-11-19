Ha conseguito l’abilitazione come guida turistica nel 2010, prima ancora di laurearsi con una tesi proprio sulla Palestina nel 700, “una tesi per rompere quel canone classico secondo cui gli israeliani avrebbero trasformato una Palestina disastrata in un giardino”. Luisa Delle Fratte – un figlio di 13, due cani e due gatti adottati “con una staffetta dalla Sicilia e dalla Calabria” – oggi ha due lavori, uno dei quali è, appunto, quello di aiutare turisti italiani e stranieri e gruppi religiosi a scoprire Roma. Come tutte le guide, ha mille episodi comici da raccontare, “come quella turista che mi chiede perché non gli facevo vedere il David di Michelangelo, che sta a tre ore di macchina, o un altro che credeva che Gesù avesse posato sempre per Michelangelo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Luisa e le “Guide per Gaza”: quando il lavoro turistico diventa solidale e aiuta Emergency