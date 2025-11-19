L' Ue lavora a una Schengen militare | cosa prevede il progetto per la mobilità veloce

L’ Unione Europea compie un passo decisivo nel rafforzamento della propria difesa comune con la presentazione del nuovo pacchetto sulla mobilità militare, che punta alla creazione di una sorta di “ Schengen militare ”. L’obiettivo è chiaro: consentire il movimento rapido e coordinato di truppe, mezzi e attrezzature attraverso i confini europei, riducendo ostacoli burocratici e colli di bottiglia logistici che, negli ultimi anni, hanno evidenziato limiti strutturali di fronte a crisi improvvise e tensioni crescenti sul fronte orientale. Il piano, presentato a Bruxelles dalla Commissione europea e dall’Alto rappresentante, prevede procedure uniformate e tempi certi per l’autorizzazione dei transiti, così da garantire la capacità di risposta in caso di emergenze militari o minacce ibride. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Ue lavora a una "Schengen militare": cosa prevede il progetto per la mobilità veloce

Contenuti che potrebbero interessarti

Amazon cerca Public Policy Intern! Opportunità per lavorare su politiche UE, collaborare con stakeholder istituzionali e supportare il team nelle strategie di policy. Laurea in Public Policy/Scienze Politiche/Giurisprudenza Inglese fluente bit.ly/47Ibz8c Vai su X

BISOGNA LAVORARE INSIEME L’UE: buona la reazione di Kyiv allo scandalo di corruzione, è un test di credibilità. BRUXELLES. "La lotta alla corruzione è una delle sfide più importanti e difficili in tutti i nostri paesi candidati. La recente indagine dimostra che - facebook.com Vai su Facebook

L’Ue crea una Schengen per la difesa e rilancia l’industria militare europea. Ecco i piani di Bruxelles - La Commissione lavora a un pacchetto sulla mobilità militare per accelerare lo spostamento degli eserciti europei. Riporta milanofinanza.it

Ue, 'Schengen militare' e innovazione nel settore difesa - Per facilitare il movimento "rapido e agevole di truppe, attrezzature e risorse militari in tutta l'Europa", la Commissione europea e l'Alto rappresentante "rafforzano la ... tuttosport.com scrive

Commissione Ue, serve "Schengen militare" e innovazione nel settore della difesa - Per facilitare il movimento "rapido e agevole di truppe, attrezzature e risorse militari in tutta l'Europa", la Commissione europea e l'Alto rappresentante "rafforzano la prontezza di difesa", con un ... Segnala ansa.it