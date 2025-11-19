L' Ue lavora a una Schengen militare | cosa prevede il progetto per la mobilità veloce

L’ Unione Europea compie un passo decisivo nel rafforzamento della propria difesa comune con la presentazione del nuovo pacchetto sulla mobilità militare, che punta alla creazione di una sorta di “ Schengen militare ”. L’obiettivo è chiaro: consentire il movimento rapido e coordinato di truppe, mezzi e attrezzature attraverso i confini europei, riducendo ostacoli burocratici e colli di bottiglia logistici che, negli ultimi anni, hanno evidenziato limiti strutturali di fronte a crisi improvvise e tensioni crescenti sul fronte orientale. Il piano, presentato a Bruxelles dalla Commissione europea e dall’Alto rappresentante, prevede procedure uniformate e tempi certi per l’autorizzazione dei transiti, così da garantire la capacità di risposta in caso di emergenze militari o minacce ibride. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

