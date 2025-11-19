Lucy Liu critica gli stereotipi a Hollywood | Se avessi un aspetto caucasico avrei avuto più ruoli

La star di Kill Bill ha accusato l'industria hollywoodiana di razzismo, affermando che se avesse avuto un altro aspetto la sua carriera sarebbe stata diversa. Intervistata da The Hollywood Reporter, Lucy Liu ha parlato del suo primo ruolo da protagonista in un film drammatico, nonostante decenni di carriera nel cinema e nella tv mainstream a Hollywood. Lucy Liu è protagonista e produttrice di Rosemead ed è un doppio ruolo piuttosto raro, nonostante una carriera ricca di successi tra il grande e il piccolo schermo. Gli stereotipi a Hollywood secondo Lucy Liu "Ho iniziato facendo film indipendenti" ha dichiarato Liu "Sono stata abbastanza fortunata da entrare nel mondo mainstream ma sono ruoli più da contorno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

