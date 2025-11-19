Nella notte tra il 18 e il 19 novembre, la Russia ha lanciato 476 droni e 48 missili (47 da crociera, uno balistico) contro l’Ucraina. La difesa aerea ucraina ha intercettato 442 droni, 34 missili. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Ucraina sventrata da Putin