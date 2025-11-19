lucio corsi pronto a incontrare i fan da semm

Posti limitati, entrata con pass numerato. Saranno stati complicati i Radiohead, ma certo è che Lucio Corsi non scherza. Del resto è una star nazionale. E così, oggi che alle 16 arriva da Semm per il firmacopie del suo nuovo disco ’La chitarra nella roccia’, ecco scomodare l’organizzazione che necessitano i grandi eventi. Soprattutto quando il luogo dell’appuntamento, il negozio di dischi in via Oberdan 24f, non è grandissimo, ha l’entrata sotto il portico ed è praticamente nel cuore del centro. Quindi, se volete partecipare dovete studiare come si fa. Regola numero uno, per ricevere il pass e partecipare al firmacopie, è necessario preordinare il nuovo album acquistandolo da Semm sullo shop online (semmstore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

