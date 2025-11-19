Lucilla Nori a Miss Universo cosa indosserà in finale | Dobbiamo essere noi stesse anche se ci vogliono diverse

L'italiana Lucilla Nori rappresenterà l'Italia a Miss Universe 2025. Fanpage.it le ha chiesto cosa indosserà in finale e che messaggio intende portare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Miss Italy Lucilla Nori graces the runway at the Miss Universe Special Gala Dinner in Pattaya. #MissUniverse2025 #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Il viaggio di #lucillanori verso la finalissima di #MissUniverso ha vissuto in #thailandia la prima, intensa settimana: ecco come è andata Vai su X

Lucilla Nori a Miss Universo, cosa indosserà in finale: “Dobbiamo essere noi stesse anche se ci vogliono diverse” - it le ha chiesto cosa indosserà in finale e che messaggio intende portare. Scrive fanpage.it

L’italiana Lucilla Nori spiega perché ha abbandonato Miss Universo dopo gli insulti dell’organizzatore: “Meritiamo rispetto” - Caos a Miss Universo 2025 in Thailandia: dopo che l'organizzatore ha insultato pubblicamente la concorrente messicana Fatima Bosch, molte concorrenti hanno ... Secondo fanpage.it

La prima settimana in Thailandia per Lucilla Nori, la Miss Universo Italia - Il viaggio di Lucilla Nori verso la finalissima di Miss Universo ha vissuto in Thailandia la prima, intensa settimana: ecco come è andata. Scrive corrierenazionale.it