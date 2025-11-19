Luce Viva di Giusy Lauriola

Nasce KON’FORME Gallery, luogo interamente dedicato all’arte e al design contemporaneo, all’interno di Kon’Forme Cocktail & Gallery a Via degli Zingari 49, nel quartiere Monti della Capitale.Ad inaugurare il nuovo spazio, Giovedì 27 novembre alle ore 19.00, sarà “Luce Viva” la personale di Giusy. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Luce Viva di Giusy Lauriola

Altre letture consigliate

Luce Viva di Giusy Lauriola alla KON’FORME Gallery oltrelecolonne.it/luce-viva-di-g… via @OltreleColonne Vai su X

Sfumature di oro e luce. Il capello si fa materia viva, presenza, racconto. Scopri la bellezza naturale My.Organics - facebook.com Vai su Facebook

I mondi sospesi di Giusy Lauriola a Roma Arte in nuvola - Un'esplorazione di mondi sospesi tra sogno e realtà, in cui cielo, acqua, e paesaggi immaginari si fondono per creare atmosfere di profonda introspezione e bellezza. Riporta ansa.it

"Svanire", la personale di Giusy Lauriola - 00 nello spazio espositivo La Vaccheria di Roma, la personale dell’artista romana Giusy Lauriola, dal titolo “Svanire”, a cura di Carlo Ercoli, con ... Secondo romatoday.it

“Chiudi gli occhi” di Giusy Lauriola - “Chiudi gli occhi” è il titolo della personale di Giusy Lauriola, a cura di Federica Di Stefano, che sarà allestita a Roma, all’Aranciera di San Sisto (Via di Valle delle Camene 11), dal 18 al 26 ... Riporta romatoday.it