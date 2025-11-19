Lucca l’addio al Napoli è bloccato dalla norma FIFA | il nodo dei 36 milioni

Lorenzo Lucca difficilmente lascerà il Napoli a gennaio. La normativa FIFA (circolare n. 1796) vieta il “sub-prestito” di un calciatore già temporaneamente tesserato. Poiché Lucca è in prestito dall’Udinese, il Napoli per girarlo a un’altra squadra dovrebbe prima anticiparne il riscatto (esborso totale di circa 36 milioni), un’operazione finanziaria complessa per un giocatore attualmente in crisi. Lorenzo Lucca Napoli prestazione deludente e regolamento FIFA Il verdetto del campo: bocciatura e rabbia social. Il mese di gennaio si avvicina e, con il r ientro di Lukaku e la presenza di Hojlund, lo spazio per Lorenzo Lucca si restringe drasticamente. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Lucca, l’addio al Napoli è bloccato dalla norma FIFA: il nodo dei 36 milioni

