Lucca Comics & Games 2025 | Hideo Kojima a porte chiuse | quello che non avete visto a Lucca
Per la prima volta in Italia, Hideo Kojima ha incontrato a porte chiuse una selezione di cosplayer e creativi durante il Lucca Comics & Games 2025, generando uno dei momenti più emozionanti e inediti dell’intera fiera. Questo articolo è un’esclusiva: raccoglie testimonianze e retroscena diretti, e vi guiderà fino alle anticipazioni finali: rivelazioni inedite che non troverete altrove. Quando Lucca diventa un luogo simbolico. Ogni anno Lucca Comics & Games si trasforma nella capitale mondiale della cultura pop, ma l’edizione 2025 ha superato qualsiasi aspettativa. Le sue mura medievali, già custodi di storie, fumetti e visioni creative, si sono trasformate nel teatro perfetto per accogliere una delle figure più influenti della storia del videogioco: Hideo Kojima. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
