Lucca Comics & Games 2025 | Hideo Kojima a porte chiuse | quello che non avete visto a Lucca

Nerdpool.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta in Italia, Hideo Kojima ha incontrato a porte chiuse una selezione di cosplayer e creativi durante il Lucca Comics & Games 2025, generando uno dei momenti più emozionanti e inediti dell’intera fiera. Questo articolo è un’esclusiva: raccoglie testimonianze e retroscena diretti, e vi guiderà fino alle anticipazioni finali: rivelazioni inedite che non troverete altrove. Quando Lucca diventa un luogo simbolico. Ogni anno Lucca Comics & Games si trasforma nella capitale mondiale della cultura pop, ma l’edizione 2025 ha superato qualsiasi aspettativa. Le sue mura medievali, già custodi di storie, fumetti e visioni creative, si sono trasformate nel teatro perfetto per accogliere una delle figure più influenti della storia del videogioco: Hideo Kojima. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

lucca comics amp games 2025 hideo kojima a porte chiuse quello che non avete visto a lucca

© Nerdpool.it - Lucca Comics & Games 2025: Hideo Kojima a porte chiuse: quello che non avete visto a Lucca

Altri contenuti sullo stesso argomento

lucca comics amp gamesSostenibilità e grandi eventi: dal ‘caso Lucca Comics &amp; Games’ all’esperienza del Desco - Una tavola rotonda al Real Collegio con esperti nazionali che discutono modelli, strumenti e azioni per ridurre rifiuti e impatto ambientale ... Secondo luccaindiretta.it

lucca comics amp gamesLucca Comics and Games 2025: il nostro bilancio - Un’altra travolgente, a tratti estenuante edizione di Lucca Comics and Games è andata in archivio e come ogni anno, passata la sbornia di attività frenetiche, incontri ed eventi, mentre ci ritroviamo ... Si legge su lospaziobianco.it

Lucca Comics &amp; Games 2025, la parola a Brian K. Vaughan, Marcos Martin e Niko Henrichon - Questa caratteristica mette in difficoltà i disegnatori, che necessitano di un confronto continuo con lo scrittore, o la lunga ... comicus.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lucca Comics Amp Games