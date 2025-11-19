Lucarelli vs d’Urso | la frattura diventa voragine tra cachet privilegi e accuse pungenti

Thesocialpost.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La distanza tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso si allarga a passo rapido, alimentata dall’ultima newsletter della giurata di Ballando con le Stelle. Un testo diretto, più duro del solito, in cui Lucarelli ricostruisce i retroscena del programma e risponde alla storia Instagram in cui la conduttrice parlava di una presunta “ demolizione psicologica ”. Secondo la giurata, d’Urso avrebbe esagerato nel definirsi vittima: «Se trovava umiliante farsi giudicare, poteva restarsene a casa». Una frase che sintetizza l’irritazione per quelle parole pubblicate sui social e che, a suo dire, hanno ribaltato la realtà dei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

