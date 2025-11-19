Luca Heltai di Unipi tra l' 1 per mille degli scienziati più influenti al mondo

Tra l’1 per mille di scienziati più citati e influenti al mondo nel proprio settore: è questo il riconoscimento ottenuto da Luca Heltai, professore associato di Analisi Numerica al Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa, che è stato inserito nella classifica “Highly Cited Researchers 2025” di Clarivate Analytics. La lista, elaborata dall’Institute for Scientific Information (ISI) di Clarivate, riunisce le studiose e gli studiosi il cui lavoro ha lasciato un segno profondo nella ricerca internazionale. Alla base c’è su un processo di valutazione e selezione rigoroso che combina analisi quantitative e qualitative dei dati del Web of Science Core Collection. 🔗 Leggi su Lanazione.it

