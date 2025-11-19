Luca Heltai di Unipi tra l' 1 per mille degli scienziati più influenti al mondo

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra l’1 per mille di scienziati più citati e influenti al mondo nel proprio settore: è questo il riconoscimento ottenuto da Luca Heltai, professore associato di Analisi Numerica al Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa, che è stato inserito nella classifica “Highly Cited Researchers 2025” di Clarivate Analytics. La lista, elaborata dall’Institute for Scientific Information (ISI) di Clarivate, riunisce le studiose e gli studiosi il cui lavoro ha lasciato un segno profondo nella ricerca internazionale. Alla base c’è su un processo di valutazione e selezione rigoroso che combina analisi quantitative e qualitative dei dati del Web of Science Core Collection. 🔗 Leggi su Lanazione.it

luca heltai di unipi tra l 1 per mille degli scienziati pi249 influenti al mondo

© Lanazione.it - Luca Heltai di Unipi tra l'1 per mille degli scienziati più influenti al mondo

Altri contenuti sullo stesso argomento

luca heltai unipi 1Luca Heltai di Unipi tra l'1 per mille degli scienziati più influenti al mondo - La classifica annuale di Clarivate Analytics per il 2025 comprende una ristretta cerchia di soli 6. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Luca Heltai Unipi 1