L’Spd sta tirando troppo la corda La grande coalizione a Berlino è disfunzionale

La litigiosità della coalizione semaforo dell’ex cancelliere Olaf Scholz ha fatto scuola. L’alleanza fra Socialdemocratici, Verdi e Liberali crollò con largo anticipo rispetto alla durata naturale della legislatura anche perché l’imprevista invasione russa dell’Ucraina obbligò i tre partner a decisioni non previste dal programma di governo, soprattutto sull’energia. E i tedeschi non sono tanto bravi a improvvisare. Ma quando il governo del cancelliere Friedrich Merz è entrato sei mesi fa nella pienezza dei suoi poteri, “sorprese” belliche non se ne sono viste e Donald Trump era già realtà. E oggi i partiti al governo sono soltanto due: la Cdu del cancelliere e l’Spd di Lars Klingbeil – due e mezzo se si vogliono contare anche i bavaresi della Csu. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

