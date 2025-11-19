Louis Buffon segna a raffica con la Repubblica Ceca L' Italia spera in un cambio di decisione

Roma, 19 novembre 2025 – Louis Thomas Buffon, figlio del grande Gigi, sta sbocciando definitivamente. Prima l'esordio in Serie A con la maglia del Pisa, al Dall'Ara contro il Bologna alla sesta giornata, al posto di Nzola, poi la raffica di gol con la maglia della Repubblica Ceca. Il figlio di Gigi ha messo a segno il sesto gol in tre partite con la sua nazionale, ancora una volta in una partita valida per le qualificazioni al prossimo campionato europeo. Buffon Jr, quindi, sta vivendo un ottimo momento di forma e Gilardino potrebbe concedergli ulteriori spezzoni con la prima squadra. Louis Thomas Buffon è un profilo interessantissimo: attaccante o ala, sa agire sia sull'esterno che al centro del reparto offensivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

