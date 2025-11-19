Lotto zero prosegue l’iter del progetto
L’iter per la progettazione dell’ultimo tratto della Secante di Cesena, il cosiddetto Lotto Zero, sta avanzando. Lo assicura la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri. "Lo scorso giugno – informa la parlamentare cesenate in una nota – è stato trasmesso da Anas al MIT il Quadro Esigenziale che costituisce la prima fase della progettazione. A questo seguiranno l’elaborazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) ed il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica". "La realizzazione del nuovo tratto stradale consentirebbe un netto miglioramento del livello di servizio garantendo così adeguate prestazioni e fluidità della circolazione, senza fenomeni di rigurgito e criticità di traffico di un’area altamente congestionata – prosegue l’on. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
A Teramo, sul trafficato tratto del Lotto Zero, si è ripetuta una situazione allarmante: una bici elettrica circolava indisturbata su una strada dove l’accesso a questo tipo di veicoli è vietato. #Cronaca #BiciElettrica #Rete8 - facebook.com Vai su Facebook
Il lotto zero della secante: "Il progetto avanza" - Buonguerreri (FdI) risponde alla lettera del sindaco Lattuca all’Anas "Costo sui 140 milioni . Secondo ilrestodelcarlino.it