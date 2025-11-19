L’iter per la progettazione dell’ultimo tratto della Secante di Cesena, il cosiddetto Lotto Zero, sta avanzando. Lo assicura la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri. "Lo scorso giugno – informa la parlamentare cesenate in una nota – è stato trasmesso da Anas al MIT il Quadro Esigenziale che costituisce la prima fase della progettazione. A questo seguiranno l’elaborazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) ed il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica". "La realizzazione del nuovo tratto stradale consentirebbe un netto miglioramento del livello di servizio garantendo così adeguate prestazioni e fluidità della circolazione, senza fenomeni di rigurgito e criticità di traffico di un’area altamente congestionata – prosegue l’on. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Lotto zero, prosegue l’iter del progetto"