Lotto colpo da oltre 25mila euro a Genova con terni e quaterna
Lotto: a Genova colpo da oltre 25mila euro con le giocate, poi rivelatesi vincenti, in via Piave nel quartiere di Albaro. Tre terni e una quaterna, come riporta Agipronews, per un totale di 25.350 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 6 milioni di euro in tutta Italia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondisci con queste news
10 E LOTTO - A Pratola Serra colpo da 100mila euro ift.tt/6bNqyHd Vai su X
Colpo fortunato nel concorso del Lotto di venerdì 14 novembre 2025: a Vieste sono stati vinti ben 22.500 euro #fortuna #Vieste #soldi - facebook.com Vai su Facebook
Lotto, a Genova un colpo da oltre 25mila euro - 350 a Genova in via Piave grazie a quattro terni e una quaterna. Secondo ligurianotizie.it
Lotto, colpo da oltre 25mila euro a Genova con terni e quaterna - Lotto: a Genova colpo da oltre 25mila euro con le giocate, poi rivelatesi vincenti, in via Piave nel quartiere di Albaro. Si legge su genovatoday.it
10eLotto: colpo vincente in centro a Reggio - A Cassano allo Ionio (provincia di Cosenza ), in via Vittorio Emanuele, un fortunato giocatore ha vinto 15mila euro grazie a un 6 “Oro”, mentre a Reggio Calabria, in via Aschenez, un altro giocatore ... Si legge su citynow.it