Alla Cop11 della Fctc, in corso a Ginevra, si discutono le misure più radicali mai messe sul tavolo contro tabacco e nicotina: divieti generazionali di vendita, stop ai filtri, limitazioni sui punti vendita, restrizioni sugli aromi e fine dei sussidi alla coltivazione. È l’agenda che molti governi europei considerano necessaria per arrivare a una generazione “tobacco-free” entro il 2040. Eppure Bruxelles è costretta al silenzio. Il Consiglio non ha trovato l’unanimità sulla posizione da portare al vertice. A bloccare la linea proposta dalla Commissione è stato un gruppo di nove Paesi – Italia, Grecia, Polonia, Romania, Bulgaria, Lituania, Cipro, Portogallo e Cechia – che ha esercitato il veto sui capitoli più avanzati: le misure “forward-looking”, il pacchetto ambientale e quello fiscale sulle e-cig. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Lotta al tabagismo, Europa divisa alla Cop11. L’Italia nel blocco dei nove Paesi contrari alla linea Ue