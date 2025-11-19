Lotta al tabagismo Europa divisa alla Cop11 L’Italia nel blocco dei nove Paesi contrari alla linea Ue
Alla Cop11 della Fctc, in corso a Ginevra, si discutono le misure più radicali mai messe sul tavolo contro tabacco e nicotina: divieti generazionali di vendita, stop ai filtri, limitazioni sui punti vendita, restrizioni sugli aromi e fine dei sussidi alla coltivazione. È l’agenda che molti governi europei considerano necessaria per arrivare a una generazione “tobacco-free” entro il 2040. Eppure Bruxelles è costretta al silenzio. Il Consiglio non ha trovato l’unanimità sulla posizione da portare al vertice. A bloccare la linea proposta dalla Commissione è stato un gruppo di nove Paesi – Italia, Grecia, Polonia, Romania, Bulgaria, Lituania, Cipro, Portogallo e Cechia – che ha esercitato il veto sui capitoli più avanzati: le misure “forward-looking”, il pacchetto ambientale e quello fiscale sulle e-cig. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lotta al #tabagismo: annunciata la campagna di #AIOM, @AIRC_it, @Fondaz_Veronesi, #FondazioneAIOM in collaborazione con @fonthebridge. L’articolo: medinews.it/comunicati/una… #AIOM25 Vai su X
Stop alle chiamate moleste: entra nel vivo la battaglia contro le truffe telefoniche Una svolta storica nella lotta alle truffe telefoniche. Da mercoledì 19 novembre 2025 entra ufficialmente in vigore la seconda fase del sistema anti-spoofing Agcom, il meccanismo - facebook.com Vai su Facebook