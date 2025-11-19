Lotta al disagio giovanile dal Comune un progetto per le scuole | ecco l' avviso pubblico VIDEO

Favorire la creazione di laboratori e spazi di ascolto o dialogo all'interno di quattro istituti comprensivi della città, prevedendo la realizzazione di un docufilm finalizzato a raccontare le esperienze vissute. Sono gli obiettivi del progetto "Adolescenti allo specchio" promosso dal Comune di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un gesto di solidarietà scalda il cuore: il Gruppo Vita ha raccolto vestiti invernali destinati ai giovani in difficoltà nell’area di Rogoredo, offrendo un sostegno concreto a chi lotta contro dipendenze e disagio sociale. Un piccolo gesto che fa grande la comunità di - facebook.com Vai su Facebook

Un'infermiera di 32 anni ha perso un paziente a cui era affezionata e non è riuscita a trattenere le lacrime. Vedendola #piangere, la responsabile l’ha subito ripresa: «Qui non puoi metterti a piangere, metti a disagio i pazienti. Sei troppo emotiva per questo lav Vai su X

Regionali, Alberto Stefani: “Veneto sempre più forte. Meno burocrazia e lotta al disagio giovanile”. E la Lega: “È il sindacato del territorio”. - Sanità, lavoro e sociale il focus dei primi 100 giorni, e una Lega sempre “sindacato del territorio”, pronta a rispondere alle esigenze ... Lo riporta ilnapolionline.com

Giovani e disagio, apre lo sportello-sentinella - Accesso libero, "approccio multidisciplinare, rafforziamo il legame ... Segnala ilgiorno.it

Lotta al disagio giovanile. Studio sui reati dei minori: "Capire per intervenire" - "Misure di controllo rafforzato, come la zona rossa adottata a Fontivegge con provvedimento prefettizio, sono strumenti che non risolvono i problemi alla radice. Scrive lanazione.it