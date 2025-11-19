Lotta al disagio giovanile dal Comune un progetto per le scuole | ecco l' avviso pubblico VIDEO

Ilpescara.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Favorire la creazione di laboratori e spazi di ascolto o dialogo all'interno di quattro istituti comprensivi della città, prevedendo la realizzazione di un docufilm finalizzato a raccontare le esperienze vissute. Sono gli obiettivi del progetto "Adolescenti allo specchio" promosso dal Comune di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

lotta disagio giovanile comuneRegionali, Alberto Stefani: “Veneto sempre più forte. Meno burocrazia e lotta al disagio giovanile”. E la Lega: “È il sindacato del territorio”. - Sanità, lavoro e sociale il focus dei primi 100 giorni, e una Lega sempre “sindacato del territorio”, pronta a rispondere alle esigenze ... Lo riporta ilnapolionline.com

Giovani e disagio, apre lo sportello-sentinella - Accesso libero, "approccio multidisciplinare, rafforziamo il legame ... Segnala ilgiorno.it

Lotta al disagio giovanile. Studio sui reati dei minori: "Capire per intervenire" - "Misure di controllo rafforzato, come la zona rossa adottata a Fontivegge con provvedimento prefettizio, sono strumenti che non risolvono i problemi alla radice. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Lotta Disagio Giovanile Comune