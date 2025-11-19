L' oroscopo di oggi - mercoledì 19 novembre 2025
? Ariete Oggi caro Ariete, potresti percepire un brusio interiore che ti spinge a muoverti, cambiare, rompere schemi che senti ormai troppo stretti. È un’energia vivace ma anche un po’ caotica, che ti invita a usare il tuo istinto senza però perdere di vista gli obiettivi principali. Le conversazioni che avrai nella prima metà della giornata potrebbero rivelare più di quanto sembri: osserva i dettagli, le frasi sospese, i silenzi. In ambito lavorativo si apre una finestra di possibilità inattese; forse non sarà qualcosa di immediato, ma un seme che viene piantato e che nelle prossime settimane potrebbe diventare un progetto interessante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
