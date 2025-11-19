lorenzo sonego il cammino in coppa davis tra brividi e vittorie di spicco

Quello di Lorenzo Sonego con la Coppa Davis è un rapporto che definire complicato è anche poco. Prima di quest’anno lo abbiamo visto rappresentare l’Italia in tre anni, dal 2021 al 2023, e nelle circostanze più svariate. Quest’anno si ripresenta con la possibilità di entrare da numero 2 del team italiano, dunque schierabile liberamente, a seconda delle necessità, sia come primo che come secondo singolarista. Tutto merito di un buon finale di stagione, con belle prestazioni in particolare nell’ultimo mese che lo hanno riportato al centro dell’attenzione e al ruolo di numero 5 italiano. Sonego ha iniziato con la Davis nel 2021, a riforma di Orlando già entrata pienamente in vigore. 🔗 Leggi su Oasport.it

