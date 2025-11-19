Lorenzo Facchini vice campione nazionale di ginnastica
Il quindicenne della SMaL Lorenzo Facchini ha conquistato l’ottavo posto nell’All around alla finale nazionale Gold categoria Junior 1.In questo modo ha potuto qualificarsi per la finale agli attrezzi dove, sabato scorso, si è aggiudicato il titolo di vicecampione nazionale al volteggio e ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
AdM Rosso Tiepido Hangar 09.11.2025 GAMO ENSEMBLE Alberto Bolognini -violino Marco Facchini - violino Carmelo Giallombardo - viola Lorenzo Ceriano - violoncello Francesco Gesualdi - fisarmonica Musiche di : F. ScHubert, W.A.Mozart, W.Rihm - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Finn campione del mondo Under 23: primo oro azzurro a Kigali - Per il genovese, 18 anni appena, è il secondo titolo mondiale in carriera dopo quello tra gli juniores conquistato a Zurigo un anno ... Riporta repubblica.it
Lorenzo Finn, chi è il campione del mondo U23: l’oro 2024 tra gli juniores, il futuro alla Red Bull - Genovese, papà inglese, di Sheffield, mamma ligure, Lorenzo Finn la scorsa estate ha preso la maturità scientifica. Secondo repubblica.it
Lorenzo Finn campione del Mondo Under 23/ Capolavoro azzurro ai Mondiali ciclismo 2025 (oggi 26 settembre) - Lorenzo Finn campione del Mondo Under 23: capolavoro dell’azzurro classe 2006 ai Mondiali di ciclismo 2025 a Kigali (oggi venerdì 26 settembre) LORENZO FINN CAMPIONE DEL MONDO UNDER 23: GRANDE ... ilsussidiario.net scrive