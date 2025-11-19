Lorenzo Bertelli, figlio di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, assumerà l’incarico di presidente esecutivo di Versace. Lo ha dichiarato lo stesso erede del gruppo milanese durante la partecipazione al podcast “Quello che i soldi non dicono”, precisando che l’operazione di acquisizione di Versace – concordata ad aprile per 1,3 miliardi di euro – è prossima al closing. Bertelli ha aggiunto che Prada potrebbe considerare ulteriori acquisizioni, senza escludere un potenziale interesse per Armani. Dal 2019 è direttore marketing del Gruppo Prada. Bertelli dal 2019 è direttore marketing del Gruppo Prada, incarico a cui a partire dal 2020 si è aggiunto quello di responsabile della Corporate Social Responsibility. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lorenzo Bertelli sarà presidente esecutivo di Versace