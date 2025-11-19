Lorenzo Bertelli sarà presidente esecutivo di Versace
Lorenzo Bertelli, figlio di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, assumerà l’incarico di presidente esecutivo di Versace. Lo ha dichiarato lo stesso erede del gruppo milanese durante la partecipazione al podcast “Quello che i soldi non dicono”, precisando che l’operazione di acquisizione di Versace – concordata ad aprile per 1,3 miliardi di euro – è prossima al closing. Bertelli ha aggiunto che Prada potrebbe considerare ulteriori acquisizioni, senza escludere un potenziale interesse per Armani. Dal 2019 è direttore marketing del Gruppo Prada. Bertelli dal 2019 è direttore marketing del Gruppo Prada, incarico a cui a partire dal 2020 si è aggiunto quello di responsabile della Corporate Social Responsibility. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LETTURE A BASSA VOCE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI: APPUNTAMENTO A FORTE DEI MARMI CON “NATI PER LEGGERE VERSILIA” Giovedì 13 novembre alle ore 17, la Biblioteca comunale “Lorenzo Quartieri” di Forte dei Marmi, a Villa Bertelli, ospiterà - facebook.com Vai su Facebook
L'erede di Prada Lorenzo Bertelli sarà presidente esecutivo di Versace - Il figlio maggiore della stilista Miuccia Prada e dell'industriale Patrizio Bertelli salirà al comando della casa della Medusa al closing dell'accordo di acquisizione. Scrive it.fashionnetwork.com
Lorenzo Bertelli sarà presidente esecutivo di Versace - L'erede di Prada, Lorenzo Bertelli, andrà a ricoprire il ruolo di presidente esecutivo in Versace. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Versace, Lorenzo Bertelli: “Sarò presidente esecutivo” - A breve in closing dell’acquisizione da 1,25 miliardi da parte di Prada, ma per il rilancio del marchio ci vorrà tempo ... Da repubblica.it