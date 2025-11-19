Loredana Cannata arrestata davanti a San Pietro | stava protestando per la corrida | VIDEO

L'attivista e attrice Loredana Cannata è stata arrestata davanti a San Pietro a seguito di una protesta per abolire la corrida, successivamente è stata rilasciata L'articolo Loredana Cannata arrestata davanti a San Pietro: stava protestando per la corrida VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Loredana Cannata arrestata davanti a San Pietro: stava protestando per la corrida | VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

L'attrice romana Loredana Cannata arrestata in Vaticano: ha protestato contro la corrida ift.tt/bF4YED7 Vai su X

Loredana Cannata arrestata durante l'Udienza di Papa Leone XIV - La passione green dell'attrice siciliana, animalista e vegana, l'ha portata oggi a San Pietro. Riporta today.it

L'attrice Loredana Cannata arrestata in Vaticano: ha saltato le transenne per protestare contro la corrida - Attivista dell'organizzazione internazionale Peta, ha issato un cartello chiedendo a Papa Leone di prendere le distanze da una pratica crudele che in molti Paesi è spesso accompagnata dalla benedizion ... Scrive msn.com

L'attrice romana Loredana Cannata arrestata in Vaticano: ha protestato contro la corrida - L'artista, 50 anni e attivista per i diritti per gli animali, è stata fermata durante l'udienza generale di Papa Leone XI ... romatoday.it scrive