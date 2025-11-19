Dalle tasse, alla sanità alle liste d’attesa, ma anche infrastrutture e assunzioni: "Tanti no, bugie e promesse non mantenute". E’ il titolo del dossier, copertina rosso fuoco, distribuito dai gruppi consiliari di opposizione della Regione Umbria di centrodestra e civici, per riassumere il bilancio del primo anno di governo del centrosinistra guidato dalla presidente Stefania Proietti. Gli esponenti di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Tp-Uc chiedono trasparenza e chiarezza e soprattutto il ritiro della manovra fiscale. "Sono preoccupata per l’economia regionale che prima era in ripresa perché l’avevamo rilanciata noi nel post Covid, ma ora non si sta facendo nulla", dice l’ex governatrice Donatella Tesei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’opposizione boccia la Regione: "Tasse, sanità, sviluppo. Promesse non mantenute"