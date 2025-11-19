L' Onu adotta la risoluzione dell' Italia sulla tregua olimpica Malagò | Lo sport faro di speranza

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il provvedimento è stato votato all'unanimità dall'assemblea delle Nazioni Unite. Il presidente della Fondazione Milano-Cortina: "I Giochi sono ancora in grado di mostrare al mondo che esiste un'alternativa al conflitto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l onu adotta la risoluzione dell italia sulla tregua olimpica malag242 lo sport faro di speranza

© Gazzetta.it - L'Onu adotta la risoluzione dell'Italia sulla tregua olimpica. Malagò: "Lo sport faro di speranza"

Leggi anche questi approfondimenti

onu adotta risoluzione italiaL'Onu adotta la risoluzione dell'Italia sulla tregua olimpica. Malagò: "Lo sport faro di speranza" - Il provvedimento è stato votato all'unanimità dall'assemblea delle Nazioni Unite. Come scrive gazzetta.it

onu adotta risoluzione italiaAssemblea Onu adotta la risoluzione dell'Italia sulla tregua olimpica - "In un momento di crescente discordia e conflitto, lo sport e i Giochi Olimpici possono rappresentare un faro di speranza", ha detto il presidente della Fondazione Milano- Si legge su tg24.sky.it

onu adotta risoluzione italiaMilano-Cortina, Assemblea Onu adotta risoluzione Italia su tregua olimpica - L'Assemblea Generale dell'Onu ha adottato per consenso la risoluzione introdotta dall'Italia con cui i Paesi membri rinnovano il sostegno alla tregua olimpica durante i Giochi Olimpici e Paralimpici ... Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Onu Adotta Risoluzione Italia