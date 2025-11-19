longiano e gambettola insieme contro la violenza di genere

Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i Comuni di Longiano e Gambettola promuovono una settimana di appuntamenti congiunti, con il coinvolgimento di associazioni, cittadini e realtà del territorio. Dice Sara Mosconi vicesindaca di Longiano: "La violenza contro le donne è responsabilità collettiva di tutta la società, che richiede coraggio, chiarezza e scelte da rinnovare quotidianamente". Sulla stessa linea la vicesindaca di Gambettola Serena Zavalloni: "I femminicidi sono in aumento anno dopo anno. Questo ci deve far riflettere e agire con politiche concrete nella prevenzione della violenza e nella promozione di una cultura di rispetto e uguaglianza dei generi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

