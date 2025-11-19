L' Olanda restituisce Nexperia alla Cina

21.00 L'Olanda ha sospeso la confisca alla Cina di Nexperia, colosso nella produzione dei semiconduttori."Abbiamo avuto incontri costruttivi con le autorità cinesi". Così il ministro dell'Economia Karremans. La società, con sede a Nimega, è passata nel 2018 sotto il controllo della cinese Wingtech. A settembre, richiamandosi a esigenze di sicurezza nazionale, il governo aveva di fatto assunto il comando dell'azienda. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it