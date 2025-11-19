Lo storico coordinatore del 118 va in pensione
È andato in pensione da pochi giorni Fausto Pasqui, coordinatore del punto di primo intervento dell’ospedale Simiani di Loiano, un volto noto e apprezzato da tanti cittadini in paese, e in Appennino, una sicurezza per tutti. La sua carriera nella sanità inizia nel lontano 1984 quando Pasqui si è diplomato infermiere professionale presso la scuola della Croce Rossa Italiana a Bologna. Dopo alcuni anni in cui ha svolto svariati lavori, anche nella trattoria di famiglia, Pasqui decide di rincorrere il suo sogno di lavorare nella sanità e dopo qualche incarico a tempo determinato, nel 1990, viene assunto a tempo indeterminato all’ospedale Simiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
