Lo Stato Maggiore impiega una docente russa che guida un’associazione putiniana
Lunedì, durante il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale, la minaccia ibrida russa è stata finalmente affrontata come un tema centrale della sicurezza nazionale. Non soltanto una questione militare tradizionale o un duello tra servizi d’intelligence: la Federazione Russa agisce nelle pieghe delle società europee, lavora sui sistemi cognitivi, costruisce legami personali e istituzionali, sfrutta ogni interstizio di ingenuità occidentale, e questa minaccia non sta bussando alla porta perché da anni è già dentro casa. Sembra essere il caso di Larisa Yurevna Gavrilova. Da oltre venticinque anni è stipendiata dal Ministero della Difesa per insegnare russo alla Scuola Lingue Estere dell’Esercito e affiancare le Forze Armate italiane in attività delicate legate ai trattati sul controllo degli armamenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
