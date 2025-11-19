Lo ’sgarbo’ della pergamena Mattarella c’è Tomasi no

PISTOIA Lo scorso sabato si è tenuta a Berlino la cerimonia per la consegna del " Premio dei Presidenti " 2025, una rassegna istituita nel 2020 fra Italia e Germania per valorizzare i gemellaggi e con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di quello Federale tedesco Frank-Walter Steinmeier. Quest’anno, fra i vincitori, anche Pistoia che ha potuto mettere a frutto la propria coesione che va avanti dal 1971 con Zittau con un progetto promosso su iniziativa della Jugenbauhuette (Cantiere giovani), con la collaborazione di Fondazione Pistoia Musei, Istituti Raggruppati e Itcs Filippo Pacini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

